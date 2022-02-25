ЕС остановит действие соглашения с РФ по упрощенной выдаче виз

Евросоюз решил прекратить действие договора с Россией по упрощенной выдаче виз. Соглашение потеряет юридическую силу с 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Агентство отмечает, что применение ряда положений соглашения между Европейским союзом и Российской Федерацией об упрощении порядка выдачи виз гражданам ЕС и РФ приостановлено с 28 февраля 2022 года, — отмечается в документе.

Лишатся упрощённого визового режима дипломаты, чиновники, члены официальных делегаций, бизнесмены и парламентарии. Для них с 1 марта будет действовать стандартная процедура получения визы. Также с них теперь будет браться стандартный консульский сбор вместо уменьшенного.

Ранее стало известно, что в ноябре власти Евросоюза приостановили действие упрощённого визового режима для официальных лиц Белоруссии. Решение было принято в связи с миграционным кризисом на границах сообщества. Данная мера затронула только официальных лиц республики и не распространилась на простых граждан Белоруссии.