Латвия прекратила выдачу виз гражданам России

Латвия отзывает своего посла в России Мариса Риекстиньша и прекращает выдачу виз российским гражданам. Соответствующее решение было принято главой МИД балтийской республики Эдгаром Ринкевичем, о чём он сообщи л в Twitter.

Я принял решение отозвать посла Латвийской республики в России на консультации, а также прекратить выдачу латвийской визы гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями, — написал он.

Министр пояснил, что основанием для такого решения послужило обострение ситуации на Украине.

Ранее Чехия объявила о закрытии двух российских консульств в Карловых Варах и Брно, своих консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также приостановке выдачи виз россиянам. Кроме того, президент страны Милош Земан призвал ввести в отношении РФ более жёствие санкции, в частности отключить её от международной платёжной системы SWIFT.

По сведениям агентства Bloomberg, лидеры Евросоюза могут обсудить введение персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина. Однако отмечается, что эта мера будет носить больше символический характер.