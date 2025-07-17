Названы страны, которые заплатят за новые ЗРК Patriot для Украины

Новые зенитные ракетные комплексы Patriot для Вооруженных сил Украины оплатят Германия, Великобритания и прибалтийские страны, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. При этом, по его словам, вклад Эстонии, Латвии и Литвы будет минимальным.

Сейчас в связи с убытием комплексов будут поставлять новые. Уже не 17, теперь говорят о трех или четырех батареях. Немцы захотели в эту компашку. Поставки идут из Америки, и предоплату американцы получат за свои старые комплексы от Европы — Германия, Великобритания и, конечно же, бывшая советская прибалтийская троица: Эстония, Латвия и Литва. Но с них толку никакого — это как сравнивать догов с маленькой собачкой. Некорректно, может быть, по объему, но тем не менее. Франция и Италия отказалась, — сказал Дандыкин.

Ранее командующий Объединенными ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что подготовка поставок Patriot Киеву идет полным ходом. По его словам, дополнительные системы Patriot планируют поставить в ближайшее время, их задействуют сразу по прибытии.