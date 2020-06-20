Вход в Минздрав Франции облили «кровью» в поддержку медиков

https://static.news.ru/photo/b1a098e2-b2f2-11ea-a61a-fa163e074e61_660.jpg Фото: InterUrg/twitter.com

Активисты французской ассоциации Attac и профсоюзного объединения Inter-Urgences облили вход в здание Минздрава страны искусственной кровью в знак протеста против политики властей в сфере здравоохранения.

По словам организаторов акции, французские медики испытывают дефицит оборудования и защитных средств, но при этом продолжают работать на пределе возможностей, проявляя «крайнюю преданность делу в разгар кризиса, чтобы спасти как можно больше жизней».

Активисты заявили, что медработники заслуживают большего, нежели медали, которые им присуждаются по очень строгим критериям, и слезоточивый газ, применявшийся полицией при разгоне демонстраций врачей в Париже и других городах, передаёт ТАСС.

Франция входит в первую десятку стран по числу заболевших коронавирусом. Там зафиксировано около 160 тысяч случаев заражения. Жертвами инфекции стали примерно 29,5 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru писал, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна входит в самую тяжёлую фазу кризиса в связи с пандемией. Он добавил, что это приведёт к череде банкротств и резкому увеличению масштабов безработицы.