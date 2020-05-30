Французский министр предупредил о начале тяжёлого кризиса

https://static.news.ru/photo/c27523cc-a285-11ea-9f61-fa163e074e61_660.jpg Брюно Ле Мэр Фото: B Autissier/www.imago-images.de/Global Look Press

Ситуация, сложившаяся в результате пандемии коронавируса, привела к возникновению наиболее тяжёлого этапа экономического кризиса. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Мы входим в самую тяжёлую фазу кризиса, в ходе которой необходимость в финансировании будет становиться всё более острой, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что это приведёт к череде банкротств и резкому увеличению масштабов безработицы. Он подчеркнул при этом, что «всех нас ждёт ситуация, при которой число безработных за несколько недель или месяцев может увеличиться на 100, 500 тысяч и даже на 1 миллион». Поэтому, по его мнению, крайне важно подготовить к реализации план ЕС по восстановлению экономики.

Отвечая на вопросы относительно позиции ряда стран, недовольных этим планом, так как он может лишить их прежней возможности вносить пониженный взнос в бюджет ЕС, министр ответил, что обсуждение продолжения действия такого режима «включено в переговоры».

Как писал NEWS.ru, каждый пятый молодой человек в мире потерял работу на фоне распространения коронавируса. У тех, кто продолжает работать, на 23% сократилась занятость. Об этом говорят результаты исследования, проведённого Международной организацией труда. Согласно им, с начала февраля 2020 года безработица среди молодёжи резко возросла. При этом девушки пострадали больше парней. На данный момент в мире насчитывается 267 млн безработных молодых людей.