На форуме Народного фронта подвели трехлетние итоги помощи бойцам СВО

Более тысячи активистов со всей страны собрались на форуме Народного фронта, посвященном работе движения, под девизом «Все для Победы!». Мероприятие прошло в национальном центре «Россия», где подвели итоги трехлетней работы по поддержке участников СВО.

Среди участников были волонтеры, военкоры, артисты, изобретатели, медики и представители крупных компаний, которые внесли значительный вклад в гуманитарную миссию организации. Президент России Владимир Путин лично вручил награды лауреатам специальной номинации, включая семью Малий, помогавшую жителям Курахово в Донецкой Народной Республике, и основательницу движения «Швейные войска» Ольгу Язеву.

Доверие президента дает нам новые силы для развития и роста. У Народного фронта есть рассылка по электронной почте, каждый день с ее помощью более миллиона человек получают отчеты о переданной помощи и информацию о ведущихся сборах. Недавно мы сделали сервис ежемесячной подписки, позволяющей регулярно переводить посильную сумму, — отметил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

На торжественной церемонии были награждены все лауреаты. Награды вручали военный корреспондент Александр Коц и сопредседатель Народного фронта Елена Шмелева.

Ранее Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!» отмечал, что безопасное и мирное будущее России является главной целью. По его словам, именно для этого военные сражаются в зоне СВО.