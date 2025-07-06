Путин раскрыл главную цель России

Безопасное и мирное будущее России является главной целью, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!». По его словам, именно для этого военные сражаются в зоне СВО. Трансляцию выступления вела пресс-служба Кремля.

И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу, подчинены нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России, — сказал российский лидер.

Ранее российский лидер заявил, что граждане РФ вместе представляют колоссальную и несокрушимую силу в своей правоте и единстве. Глава государства также подчеркнул, что страна стала единым сплоченным народным фронтом.

До этого политик рассказал, что ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области к 2030 году должны достигнуть всех общероссийских показателей уровня жизни. Для этого необходимо восстановить ряд объектов и обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, пояснил российский лидер.