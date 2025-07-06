«Всё для Победы!»: Путин объяснил, что объединяет россиян в эпоху перемен Путин заявил, что россияне вместе представляют колоссальную и несокрушимую силу

Россияне вместе представляют колоссальную и несокрушимую силу в своей правоте и единстве, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Всё для Победы!». Глава государства также подчеркнул, что страна стала единым сплоченным народным фронтом. Выступление российского лидера транслирует пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что лозунг «Всё для Победы!», прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны, остается актуальным и сегодня. По словам президента, он стал символом борьбы за свободу, справедливость и безопасность страны, а также за право народа самостоятельно определять свой путь.

Мы этого добьемся. Так и будет. Потому что вместе мы — колоссальная несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве, — сказал он.

Ранее Путин заявил, что ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области к 2030 году должны достигнуть всех общероссийских показателей уровня жизни. Для этого необходимо восстановить ряд объектов и обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, пояснил российский лидер.