https://static.news.ru/photo/f9a6e8d6-66d4-11ea-88fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый пациент, заразившийся коронавирусом COVID-19, умер в Венгрии. Об этом сообщили в оперативном информационном центре при правительстве.

Сведения о личности погибшего там уточнять не стали.

По данным ТАСС, по состоянию на вечер 15 марта в стране выявлено 32 случая заражения инфекцией. Один человек выздоровел.

В Венгрии объявлено чрезвычайное положение. Запрещены крупные массовые мероприятия, введён запрет на въезд туристов из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого, как писал NEWS.ru, с 16 марта на неопределённый срок закрываются все школы.