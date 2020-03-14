Первый пациент, заразившийся коронавирусом COVID-19, умер в Венгрии. Об этом сообщили в оперативном информационном центре при правительстве.
Сведения о личности погибшего там уточнять не стали.
По данным ТАСС, по состоянию на вечер 15 марта в стране
В Венгрии объявлено чрезвычайное положение. Запрещены крупные массовые мероприятия, введён запрет на въезд туристов из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого, как писал NEWS.ru, с 16 марта на неопределённый срок закрываются все школы.
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