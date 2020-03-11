Власти Венгрии ввели в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, рассказал официальный представитель кабмина страны Золтан Ковач.
Правительство Венгрии объявляет чрезвычайное положение в связи с угрозой коронавируса. Вскоре могут последовать дополнительные превентивные меры, — написал чиновник на своей странице в социальной сети Twitter.
В стране выявили 13 случаев инфицирования. Среди заболевших восемь граждан Ирана, один британец и четыре венгра.
Китай заявил о вспышке коронавируса нового типа 31 декабря 2019 года. К 11 марта 2020-го заразились 119 тысяч человек, 4284 умерли, свыше 65 тысяч выздоровели.
Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Таиланде. С начала вспышки лечение в таиландских медучреждениях прошли и проходят 59 заразившихся. 34 из них выздоровели, один скончался, 24 человека остаются под присмотром врачей.