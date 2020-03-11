https://static.news.ru/photo/021487d0-63a1-11ea-8d8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sutton Motorsports/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Венгрии ввели в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, рассказал официальный представитель кабмина страны Золтан Ковач.

Правительство Венгрии объявляет чрезвычайное положение в связи с угрозой коронавируса. Вскоре могут последовать дополнительные превентивные меры, — написал чиновник на своей странице в социальной сети Twitter.

BREAKING: Hungarian government announces state of emergency due to the #coronavirus threat. Additional preventive measures may soon follow. pic.twitter.com/Ye0r1c7Biw — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 11, 2020

В стране выявили 13 случаев инфицирования. Среди заболевших восемь граждан Ирана, один британец и четыре венгра.

Китай заявил о вспышке коронавируса нового типа 31 декабря 2019 года. К 11 марта 2020-го заразились 119 тысяч человек, 4284 умерли, свыше 65 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Таиланде. С начала вспышки лечение в таиландских медучреждениях прошли и проходят 59 заразившихся. 34 из них выздоровели, один скончался, 24 человека остаются под присмотром врачей.