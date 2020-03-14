Венгрия с 16 марта закрывает школы на неопределённый срок из-за коронавируса. Также в стране запрещено проведение мероприятий численностью более 100 человек в помещениях и на открытом воздухе — более 500.
О решении властей сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан,
Ранее NEWS.ru сообщал, что султанат Оман с 15 марта приостанавливает выдачу туристических виз для граждан всех стран на 30 дней во избежание распространения коронавируса. Кроме визового ограничения запрещены заходы круизных лайнеров в порты султаната, прекращены спортивные, массовые и внеклассные мероприятия, запрещено курение кальянов во всех общественных заведениях и ограничен выезд за границу граждан Омана и иностранцев, проживающих в стране.
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