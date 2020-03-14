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Писатель, лидер партии «За правду» Захар Прилепин заявил, что только Россия может стать арбитром донбасского спора в «неуправляемой» Украине. По его словам, однажды очередной президент Украины попросит Москву прислать спецназ для его спасения.

По словам писателя, называющие жителей Донбасса «пророссийскими террористами» украинские радикалы прекрасно понимают, что речь идёт о внутреннем конфликте. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1». Прилепин отметил, что...