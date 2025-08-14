В Швеции ожидают закрытия детских садов из-за падения рождаемости

Падение рождаемости в Швеции приведет к закрытию каждого десятого детского сада в течение ближайших десяти лет, сообщает Dagens Nyheter. В период с 2024 по 2034 год число детей в возрасте от одного года до пяти лет в стране сократится на 43 тысячи.

Если прогнозы оправдаются, в стране закроют около 800 детсадов. Персонал дошкольных учреждений попадет под сокращение.

Два года назад мы наблюдали первое сокращение в детских возрастных группах, а потом это продолжалось. Сейчас идет уже третий такой год. Таково положение дел. Но мы сосредотачиваемся на закрытии в тех районах, где есть другие дошкольные учреждения, с тем чтобы это не слишком повлияло на родителей, – отметил заведующий отделом яслей и детсадов муниципалитета Сундсвалл Микаэль Нильссон Ритлингер.

В 2032 году в Швеции ожидается снижение численности детей 6-15 лет. Это уже приведет к закрытию школ.

Средний показатель рождаемости в Швеции в 2024 году составил 1,43 ребенка на женщину. Это самый низкий уровень за время статистических наблюдений. Если ситуация сохранится, каждое новое поколение в королевстве будет на 30% меньше поколения родителей. Это приведет к сокращению объема рабочей силы и налогов, сохранению расходов на старое поколение и отразится на благополучии общества.

Ранее старший научный сотрудник ИНП РАН Александр Ларионов заявил, что в России следует увеличить декретные для роста рождаемости. По его словам, пособия должны компенсировать финансовые потери, с которыми сталкивается женщина, лишившись возможности работать.