Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 13:41

В Швеции ожидают закрытия детских садов из-за падения рождаемости

DN: из-за падения рождаемости в Швеции закроют каждый десятый детсад

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Падение рождаемости в Швеции приведет к закрытию каждого десятого детского сада в течение ближайших десяти лет, сообщает Dagens Nyheter. В период с 2024 по 2034 год число детей в возрасте от одного года до пяти лет в стране сократится на 43 тысячи.

Если прогнозы оправдаются, в стране закроют около 800 детсадов. Персонал дошкольных учреждений попадет под сокращение.

Два года назад мы наблюдали первое сокращение в детских возрастных группах, а потом это продолжалось. Сейчас идет уже третий такой год. Таково положение дел. Но мы сосредотачиваемся на закрытии в тех районах, где есть другие дошкольные учреждения, с тем чтобы это не слишком повлияло на родителей, – отметил заведующий отделом яслей и детсадов муниципалитета Сундсвалл Микаэль Нильссон Ритлингер.

В 2032 году в Швеции ожидается снижение численности детей 6-15 лет. Это уже приведет к закрытию школ.

Средний показатель рождаемости в Швеции в 2024 году составил 1,43 ребенка на женщину. Это самый низкий уровень за время статистических наблюдений. Если ситуация сохранится, каждое новое поколение в королевстве будет на 30% меньше поколения родителей. Это приведет к сокращению объема рабочей силы и налогов, сохранению расходов на старое поколение и отразится на благополучии общества.

Ранее старший научный сотрудник ИНП РАН Александр Ларионов заявил, что в России следует увеличить декретные для роста рождаемости. По его словам, пособия должны компенсировать финансовые потери, с которыми сталкивается женщина, лишившись возможности работать.

рождаемость
Швеция
детские сады
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Челябинский суд снизил выплаты по громкой аварии с бывшим замгубернатора
Зеленского обвинили в наживе на продаже органов погибших бойцов ВСУ
На Аляску обрушилось цунами высотой 30 метров
Лондон увидел два катастрофических изменения в ВСУ
Путин оценил усилия США по урегулированию украинского кризиса
«США признают Крым»: шок-прогноз ИИ об итогах встречи Путина и Трампа
Подросток чудом выжил после падения в овраг, где провел четыре дня
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Участник СВО жестко обратился к ведущим праздный образ жизни россиянам
ChatGPT дал прогноз об итогах встречи Путина и Трампа на Аляске
«Иммунитет на геноцид»: аналитик оценил шансы отстранить Израиль от спорта
Балкон как продолжение комнаты: утепляем с Melke
«Бессильная злоба»: в Госдуме высказались об ударах ВСУ по мирным жителям
Кто поедет на саммит России и США на Аляске: состав делегаций, подробности
Перечислены уловки маркетологов перед 1 сентября
Сбои в WhatsApp 14 августа: где не работает, что со звонками, блокировка
Известный российский певец выступит в Пхеньяне
«Напряжение реально»: в США забили тревогу из-за российского оружия
Экс-разведчик назвал число ликвидированных на фронте французов
В Якутии пропала семья во время разбушевавшейся стихии
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.