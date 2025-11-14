В РСТ ответили, какие еще визовые ограничения может ввести Евросоюз Эксперт РСТ Абасов: страны Евросоюза могут начать выдавать лишь гостевые визы

Страны Евросоюза могут начать выдавать гражданам РФ лишь гостевые визы, выразил мнение в беседе с NEWS.ru эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. По его словам, подобные ограничения точно продлятся до завершения специальной военной операции на Украине.

То, что ЕС отменит визовые ограничения для россиян после завершения СВО, это факт. Давайте не забывать, что россияне всегда занимали третье место в плане туризма. Европейцы заинтересованы в нашем секторе. Но пока СВО идет, не исключено, что они введут и новые ограничения. Согласно так называемому нидерландскому сценарию, страны ЕС могут оставить выдачу туристических виз, но по приглашению от родственников, причем из первой линии — от матери или отца, — высказался Абасов.

Он отметил, что другим возможным сценарием является греческий, подразумевающий обязательный выкуп отелей и авиабилетов при получении визы. По мнению эксперта, другой вариант, немецкий, предполагает требование о наличии исключительно иностранной страховки, которую уже сейчас запрашивают консульства ФРГ.

Ранее сообщалось, что Европейский союз намерен снять визовые ограничения для россиян только после завершения конфликта на Украине. Такие сроки были обозначены в рамках обсуждения будущей политики отношений объединения с РФ.