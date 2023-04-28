В районе Запорожской АЭС взорвалась мина

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

В районе Запорожской АЭС взорвалась мина, говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации. По его словам, около атомной станции по-прежнему продолжаются военные действия.

Присутствующие на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ на этой неделе снова были вынуждены проследовать в укрытия из-за предупреждений о ракетной атаке, вдалеке доносились звуки непрекращающихся обстрелов, поскольку в районе продолжаются военные действия. Кроме того, недалеко от объекта взорвалась одна мина, — указано в сообщении.

Советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа 22 апреля сообщил о мощном взрыве на ЗАЭС. По его словам, в результате удара в турбинном зале четвертого энергоблока были выбиты стекла.

5 апреля командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность станции, сообщил, что ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ польского производства упал недалеко от Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что вес БПЛА составлял более двух килограммов.

Ранее издание The Times сообщило, что около 600 украинских военнослужащих пытались захватить территорию Запорожской атомной станции в октябре 2022 года, однако их операция провалилась. Вооруженные пулеметами и гранатометами бойцы ВСУ должны были взять штурмом ЗАЭС, но им был дан мощный отпор.