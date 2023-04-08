600 украинских солдат попытались захватить Запорожскую АЭС Times: 600 солдат ВСУ в 2022 году неудачно попытались захватить ЗАЭС

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Запорожская АЭС

Около 600 украинских военнослужащих пытались захватить территорию Запорожской атомной станции в октябре 2022 года, однако их операция провалилась, сообщает Times. По данным издания, вооруженные пулеметами и гранатометами бойцы ВСУ должны были взять штурмом ЗАЭС, но им был дан мощный отпор.

По данным Times, в одну из октябрьских ночей 30 кораблей с украинскими военными из элитных подразделений приплыли к северной части Днепра. Солдаты ВСУ пытались пойти на абордаж, но вскоре были отброшены российскими силами. Авторы публикации подчеркивают, что Украина не признала ни одного факта нападения на Запорожскую атомную станцию.

О попытке высадки украинского десанта в районе ЗАЭС 19 октября сообщало Минобороны России. Тогда ВСУ попытались высадиться на левый берег Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС. В операции украинской армии были задействованы 37 лодок и катеров. ВС РФ предотвратили операцию противника, потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок.

3 марта советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ обстреляли сотрудников органов безопасности РФ во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Он добавил, что по пути следования миссии российской стороной было обезврежено семь мин-растяжек. Карчаа подчеркнул, что Россия не оставит инцидент без внимания и отправит ноту протеста.