Минобороны России сообщило о попытке ВСУ захватить ЗАЭС Минобороны заявило об уничтожении более 90 солдат ВСУ при попытке захвата Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Ночью 19 октября десантники ВСУ попытались высадиться на левый берег Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что в операции украинской армии были задействованы 37 лодок и катеров. ВС РФ предотвратили операцию противника.

В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что артиллеристы ВСУ выпустили 13 снарядов по окраине Энергодара, прилегающего к территории атомной станции. Ракетные удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, — заключили в Минобороны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников, 11 снарядов РСЗО и восемь противорадарных ракет. Кроме того, в Херсонской области были перехвачены 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также восемь противорадиолокационных ракет HARM.