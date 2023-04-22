На Запорожской АЭС прогремел мощный взрыв «Росэнергоатом»: дроны ВСУ устроили взрыв на Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

На территории Запорожской атомной станции прогремел мощный взрыв, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его словам, в результате удара в турбинном зале четвертого энергоблока ЗАЭС были выбиты стекла. Он уточнил, что ко взрывам причастны украинские беспилотники.

Да, окна в турбинном зале действительно выбиты, выбиты они были взрывной волной. Но эта история больше связана с использованием не артиллерийских ударов, а дронов, — сказал Карчаа.

По его словам, украинские военные не прекращали активность в отношение Запорожской АЭС, и периодически пытаются ее атаковать.

5 апреля командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность станции, сообщил, что ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ польского производства упал недалеко от Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что вес БПЛА составлял более двух килограммов

Ранее Times сообщил, что около 600 украинских военнослужащих пытались захватить территорию Запорожской атомной станции в октябре 2022 года, однако их операция провалилась. По данным издания, вооруженные пулеметами и гранатометами бойцы ВСУ должны были взять штурмом ЗАЭС, но им был дан мощный отпор.