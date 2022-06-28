В Польше усомнились в эффективности «антироссийского» саммита НАТО Польский политолог Журавский усомнился в эффективности «антироссийского» саммита НАТО

Фото: nato/flickr.com

Очередной предстоящий саммит НАТО в Мадриде не станет эффективным прорывом в области урегулирования конфликта на Украине, считает польский политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский, известный своими русофобскими взглядами. Он усомнился в том, что на встрече отменили бы Основополагающий акт Россия — НАТО, передает EADaily.

К сожалению, предстоящий саммит не станет прорывом. Я сомневаюсь, что от Основополагающего акта Россия — НАТО отказались бы на саммите, полностью отменив его. Скорее он будет «храниться в музее» на случай, если он снова понадобится, — уточнил Журавский.

При этом незадолго до саммита политолог высказал свое мнение о предстоящей встрече в своей колонке. Он призвал расширить логистическую инфраструктуру для нужд военных НАТО в Польше, прибалтийских странах, Молдавии и на Украине. Журавский также подчеркнул, что Россия должна быть «образцово наказана».

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил: правительство страны ожидает, что в ходе саммита НАТО участники признают Россию врагом. По его мнению, это один из важнейших вопросов съезда, ответ на который необходимо получить.