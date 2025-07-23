В Польше раскрыли, зачем Варшава раздувает истерию с «российской угрозой» MP: Польша использует «российскую угрозу» для сокрытия внутренних проблем

Польские власти продолжают распространять слухи о «российской угрозе» и раздувать истерию вокруг этой темы, чтобы скрыть реальные проблемы в государстве, пишут журналисты издания Myśl Polska. По их словам, эта ситуация является типичным примером такого приема социальной инженерии, как «управление страхом».

Это проверенный метод социальной инженерии, который включает использование коллективной тревоги для контроля и манипулирования социальными группами. Перед лицом реальной или воображаемой угрозы обществом легче управлять, а также отвлекать его от реальных проблем, — говорится в материале.

Ранее польское Министерство иностранных дел обратилось к своим гражданам, пребывающим на территории России, с призывом покинуть страну. По словам представителей ведомства, полякам стоит вернуться, если нет веских оснований оставаться в РФ.

Позже первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал истерией призывы польского руководства к своим гражданам уезжать из России. По его словам, Варшава попросту нагнетает обстановку, так как на деле в РФ нет никакой угрозы для поляков.