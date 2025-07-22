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22 июля 2025 в 14:51

Поляков призвали уехать из России

МИД Польши призвал своих граждан покинуть Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан покинуть территорию России. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что помощь гражданам республики будет носить ограниченный формат.

Мы рекомендуем гражданам Польши, пребывающим в России, покинуть ее территорию, если ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться в этой стране, — говорится в заявлении польского ведомства.

Ранее пресс-служба МИД РФ сообщила, что российские власти закрывают консульство Польши в Калининграде. Дипмиссия прекратит работу с 29 августа 2025 года. В ведомстве уточнили, что это решение принято в качестве ответных мер на враждебные действия Варшавы. В конце июня в Кракове закрыли генеральное консульство России.

Позже пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Павел Вроньский заявил, что Польша будет реагировать на действия России адекватно. Дипломат не уточнил, какие действия предпримет Варшава, но призвал польских граждан отказаться от туристических поездок в Россию.

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