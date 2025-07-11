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11 июля 2025 в 16:34

В Польше ответили на закрытие генконсульства в Калининграде

Варшава пообещала адекватный ответ на закрытие генконсульства в Калининграде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польша будет реагировать на действия России адекватно, заявил пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Павел Вроньский на брифинге, который транслировал телеканал TVP Info. Так министр отреагировал на решение МИД РФ закрыть генконсульство Польши в Калининграде.

Это решение МИД РФ было хорошим расчетом, но не имело оснований. <…> МИД Польши будет адекватно реагировать на действия РФ, — заявил Вроньский.

Дипломат не уточнил, какие действия предпримет Варшава, но призвал польских граждан отказаться от туристических поездок в Россию. Вроньский добавил, что, согласно ноте российского МИД, в связи с закрытием генконсульства в Калининграде покинуть Россию должен один польский дипломат.

Ранее пресс-служба Министерства иностранных дел РФ сообщила, что российские власти закрывают консульство Польши в Калининграде. Дипмиссия прекратит работу с 29 августа этого года. В ведомстве уточнили, что это решение принято в качестве ответных мер на враждебные действия Варшавы.

В Кракове 27 июня закрыли генеральное консульство России. Здание дипмиссии передали организации «Польские государственные железные дороги» по решению МИД европейской страны.

Польша
Россия
Калининград
генконсульства
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