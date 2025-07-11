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11 июля 2025 в 15:16

Россия закрывает консульство Польши в Калининграде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти закрывают консульство Польши в Калининграде, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. Дипмиссия прекратит работу с 29 августа этого года. В ведомстве уточнили, что это решение принято в качестве ответных мер на враждебные действия Варшавы.

Российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде. <...> Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий, — сказано в сообщении.

В Кракове 27 июня закрыли генеральное консульство России. Здание дипмиссии передали организации «Польские государственные железные дороги» по решению МИД европейской страны. В 13:00 мск в консульстве прозвучал гимн России, затем со здания сняли флаг и демонтировали герб РФ.

МИД Польши 5 июля направил в российское посольство ноту с обвинением в авиаударе, якобы повредившем здание польской дипмиссии в Киеве. Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский при этом не привел каких-либо подтверждающих деталей или доказательств в поддержку этого утверждения.

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