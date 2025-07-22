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22 июля 2025 в 17:29

«Это истерия»: в ГД высмеяли призыв Польши к своим гражданам покинуть РФ

Депутат Чепа назвал истерией призыв Польши к своим гражданам покинуть Россию

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Призыв Польши к своим гражданам покинуть Россию является истерией и нагнетанием ситуации, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, в РФ нет никакой угрозы для польских граждан.

[Призыв Польши к своим гражданам покинуть территорию России] — это истерия, специальное нагнетание ситуации. Просто вот такая истерия вокруг России. Конечно, никакой угрозы в нашей стране нет для граждан Польши, — высказался Чепа.

Ранее Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан покинуть территорию России. Отмечается, что помощь гражданам республики будет носить ограниченный формат.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что Польша начала сомневаться в победе Украины в конфликте с Россией, поскольку президент США Дональд Трамп возложил ответственность за финансирование Киева на страны Европы. По его словам, «поляки побеждать любят», но при этом используют «чужие руки и чужие деньги». Он с иронией отметил, что Польша на международной арене всегда играла роль «потерпевшей, пострадавшей».

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