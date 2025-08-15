Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 16:50

В подполье раскрыли, почему Киев включил Одессу в зону возможных боев

Подпольщик Лебедев: Киев включил Одессу в зону возможных боев из-за денег

Одесса Одесса Фото: Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

Киев включил Одессу и Одесскую область в список территорий, которые могут попасть в зону боевых действий, чтобы решить сразу несколько задач, заявил NEWS.ru координатор подполья на Украине Сергей Лебедев. Если до этого одесская территориальная оборона посылала людей в зону боевых действий, то теперь она может этого не делать, все еще получая при этом повышенные выплаты от государства.

Теперь они с чистой совестью будут сидеть у себя дома и рассказывать, что они участвуют в боевых действиях. Кстати, зарплата у них будет по-боевому выплачиваться. То есть тут местные власти и украинские власти между собой поделили деньги, — убежден собеседник.

Снабжение региона в целом отныне будет осуществляться по-другому, добавил Лебедев. Теперь финансовые возможности Одессы существенно увеличатся.

Местные власти получат дополнительные финансовые и материальные средства для обороны, для удержания территории, технику будут получать, дополнительное средства ПВО. То есть снабжение будет идти такое же, как на линии боевого соприкосновения, — сказал Лебедев.

Ранее издание El Pais сообщило, что в преддверии саммита президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске Европа и Киев опасаются, что российский лидер сможет переманить республиканца на свою сторону. Отмечается, что тревогу усиливают военные успехи России.

Украина
Одесса
бои
регионы
коррупция
Дмитрий Горин
Д. Горин
Андрей Веселов
А. Веселов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Красноярские школьники жестоко избили сверстницу после отказа отдать вейп
Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в российском пиве
Российский «Роллтон» подозревается в финансировании ВСУ
Реструктуризация долга: как изменить условия кредита?
Экс-подполковник СБУ раскрыл ожидания украинцев от саммита Путина и Трампа
Пламя охватило дом рядом с коттеджем короля эстрады
В российском регионе ищут пропавшую после ссоры с сожителем женщину
Консультантом Трампа на Аляске будет говоривший о российской угрозе генерал
Лукашенко сделал Трампу неожиданное предложение
«Ленинград» всё? Пять песен Шнурова под запретом — что грозит артисту
Военкоры увидели знак в переброске бомбардировщиков на Аляску
Стало известно, как Путин завершил свою поездку в Магадан
Зеленского обвинили во лжи из-за слов о завершении конфликта на Украине
Травмированного пенсионера-туриста спасли в горах Бурятии
Автоэксперт заступился за пешеходов с наушниками
Появились кадры последствий взрыва пороха на рязанском заводе «Эластик»
Кабачковая икра по ГОСТу: тот самый советский рецепт
В Рязанскую область направлено 100 спасателей для ликвидации последствий ЧП
Проверка на прочность: как тестируют новые инженерные сети
Военэксперт ответил, почему сбежавший батальон ВСУ не выходит на связь
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.