В подполье раскрыли, почему Киев включил Одессу в зону возможных боев Подпольщик Лебедев: Киев включил Одессу в зону возможных боев из-за денег

Киев включил Одессу и Одесскую область в список территорий, которые могут попасть в зону боевых действий, чтобы решить сразу несколько задач, заявил NEWS.ru координатор подполья на Украине Сергей Лебедев. Если до этого одесская территориальная оборона посылала людей в зону боевых действий, то теперь она может этого не делать, все еще получая при этом повышенные выплаты от государства.

Теперь они с чистой совестью будут сидеть у себя дома и рассказывать, что они участвуют в боевых действиях. Кстати, зарплата у них будет по-боевому выплачиваться. То есть тут местные власти и украинские власти между собой поделили деньги, — убежден собеседник.

Снабжение региона в целом отныне будет осуществляться по-другому, добавил Лебедев. Теперь финансовые возможности Одессы существенно увеличатся.

Местные власти получат дополнительные финансовые и материальные средства для обороны, для удержания территории, технику будут получать, дополнительное средства ПВО. То есть снабжение будет идти такое же, как на линии боевого соприкосновения, — сказал Лебедев.

Ранее издание El Pais сообщило, что в преддверии саммита президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске Европа и Киев опасаются, что российский лидер сможет переманить республиканца на свою сторону. Отмечается, что тревогу усиливают военные успехи России.