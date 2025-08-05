Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 12:34

В подполье раскрыли главную мечту украинцев

Подпольщик Лебедев назвал главной мечтой большинства украинцев побег из страны

Фото: Yevhen Kotenko/Global Look Press

Большинство жителей Украины сегодня мечтают о том, чтобы выехать за рубеж, рассказал NEWS.ru координатор местных сил сопротивления Сергей Лебедев. По его мнению, население прекрасно понимает, что Киев проиграл в украинском конфликте.

Главная мечта у большинства на Украине — смыться из страны. Конечно, люди хотят, чтобы конфликт закончился. Все понимают, что Россия уже победила. Вопрос только в цене, которую нужно заплатить. И эта цена — сколько еще украинцев погибнет, сколько их поймают сотрудники ТЦК и «бусифицируют», отправят на фронт с билетом в один конец, без снаряжения и без надежды, — пояснил Лебедев.

Лебедев выразил мнение, что украинское общество сегодня находится в плохом состоянии. По его словам, часть жителей уже уехали за границу «и больше никакую Украину знать не хотят». При этом есть и те, кто остался в стране и зарабатывает на конфликте.

Это политики, подрядчики для армейских заказов, так называемые волонтеры, особенно сотрудники ТЦК — территориальных центров комплектования. Они просто грандиозную бизнес-империю создали на «охоте за людьми», — перечислил он.

Ранее стало известно, что в Николаевской области неизвестные с битами и трубами напали на сотрудников ТЦК. Это произошло, когда военнослужащие совместно с представителем Национальной полиции Украины проводили оповещение населения.

Украина
подполье
ТЦК
СВО
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Андрей Веселов
А. Веселов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный подросток угнал машину находящейся в реанимации бабушки
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Раскрыто число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане
Украинский дрон атаковал коммунальщиков в ЛНР
«Будут платить»: Трамп пригрозил ЕС новым повышением пошлин
Суд вынес вердикт в отношении рэпера Тимати
«Это блеф»: энергетик о противоречивых угрозах Трампа снизить цену на нефть
Плавающие на лодке по улице петербуржцы попали на видео
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.