Большинство жителей Украины сегодня мечтают о том, чтобы выехать за рубеж, рассказал NEWS.ru координатор местных сил сопротивления Сергей Лебедев. По его мнению, население прекрасно понимает, что Киев проиграл в украинском конфликте.

Главная мечта у большинства на Украине — смыться из страны. Конечно, люди хотят, чтобы конфликт закончился. Все понимают, что Россия уже победила. Вопрос только в цене, которую нужно заплатить. И эта цена — сколько еще украинцев погибнет, сколько их поймают сотрудники ТЦК и «бусифицируют», отправят на фронт с билетом в один конец, без снаряжения и без надежды, — пояснил Лебедев.

Лебедев выразил мнение, что украинское общество сегодня находится в плохом состоянии. По его словам, часть жителей уже уехали за границу «и больше никакую Украину знать не хотят». При этом есть и те, кто остался в стране и зарабатывает на конфликте.

Это политики, подрядчики для армейских заказов, так называемые волонтеры, особенно сотрудники ТЦК — территориальных центров комплектования. Они просто грандиозную бизнес-империю создали на «охоте за людьми», — перечислил он.

Ранее стало известно, что в Николаевской области неизвестные с битами и трубами напали на сотрудников ТЦК. Это произошло, когда военнослужащие совместно с представителем Национальной полиции Украины проводили оповещение населения.