В МВД Белоруссии рассказали о состоянии Протасевича

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Один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич находится в СИЗО в Минске. Об этом сообщили в МВД Белоруссии. Жалоб на здоровье администрации учреждения задержанный не высказывал, отметили в ведомстве.

В сети Интернет распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности, — говорится в сообщении в Telegram-канале МВД республики.

По информации ведомства, в настоящее время Протасевич содержится под стражей в следственном изоляторе № 1 Управления департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области.

Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало, отмечают в МВД.

Ранее мать Романа Протасевича в Telegram-канале «Беларусь головного мозга» сообщила, что бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA находится в больнице в Минске, он, предположительно, в критическом состоянии.

Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая. Он летел самолётом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сообщили, что борт может быть заминирован. Позже эта информация не подтвердилась. Пилоты совершили экстренную посадку в аэропорту Минска, при этом самолёт сопроводил истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. После приземления лайнера Протасевича задержали.

Telegram-канал NEXTA активно освещал акции протеста в Белоруссии, которые вспыхнули после президентских выборов 9 августа 2020 года.