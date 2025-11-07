В Минобороны Румынии призвали США отказаться от одного решения Замминистра обороны Румынии призвал США не выводить много солдат из республики

Замминистра обороны Румынии Сорин Молдован в интервью газете Politico призвал США не выводить много солдат из республики. По его мнению, такой шаг Вашингтона поспособствует ухудшению ситуации в НАТО на фоне слухов о расколе в Альянсе.

Я считаю, что это решение может быть отменено, и оно должно быть отменено, — сказал Молдован.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии при необходимости. Он подчеркнул, что за защиту страны выступят все члены Альянса. Генсек добавил, что Блок рассматривает возможность размещения дополнительных сухопутных и воздушных активов, а также применения морских дронов.

До этого сообщалось, что США выведут примерно 700 своих военнослужащих из Румынии. При этом на территории государства останутся около 1 тыс. американских солдат. Такое решение Вашингтона связано с переоценкой глобальной позиции Вооруженных сил Соединенных Штатов. Число американских солдат сократится, в частности на авиабазе Михаил Когэлничану.