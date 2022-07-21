В МИД Турции назвали желательный исход по вопросу Южного Кавказа Глава МИД Турции: Анкара желает установления мира на Южном Кавказе

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Анкара желает установления мира в районе Южного Кавказа, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. В эфире Турецкой телерадиокомпании (ТРТ) дипломат подчеркнул, что власти Турции продемонстрировали соответствующий подход по данному вопросу.

Азербайджан и Турция искренни в этом вопросе (установления мира на Южном Кавказе. — NEWS.ru), но ждем конкретных действий от Еревана, — заявил Чавушоглу.

Кроме того, дипломат напомнил о контактах между Ереваном и Баку, создании специальной комиссии по делимитации границ между двумя странами, а также предложениях азербайджанских властей по мирному соглашению.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вторая встреча рабочих групп по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией запланирована на август. Он добавил, что Баку не ждет скорых результатов от взаимодействия в таком формате.