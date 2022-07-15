Алиев назвал сроки встречи рабочих групп по делимитации границы с Арменией Алиев: вторая встреча рабочих групп по вопросу делимитации азербайджано-армянской границы запланирована на август

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Ильхам Алиев

Вторая встреча рабочих групп по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией запланирована на август, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев. Он добавил, что Баку не ждет скорых результатов от взаимодействия в таком формате, однако можно считать данный процесс успешным, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Вторая встреча запланирована на следующий месяц, полагаю, что на ней будут обсуждаться практические вопросы. Конечно, мы не ожидаем быстрых результатов от сотрудничества в таком формате, потому что делимитация — это долгий процесс. Но в любом случае этот процесс пошел, можно считать его успешным развитием, — подчеркнул он.

По словам Алиева, в вопросе нормализации отношений между двумя странами есть положительные моменты. Он привел в пример первую встречу рабочих групп по делимитации границы, состоявшуюся 24 мая. Она носила ознакомительный характер.

Ранее Алиев провел переговоры со специальным представителем Евросоюза Тойво Клааром по Южному Кавказу. В ходе дискуссии, которая прошла в Баку, стороны обсудили вопросы, связанные с нормализацией отношений между азербайджанской и армянской сторонами. Также Алиев и Клаар консулись таких тем, как подписание мирного соглашения, открытие коммуникационных каналов, а также минная проблема.