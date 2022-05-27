Алиев отметил важность делимитации границы с Арменией Алиев заявил, что делимитация пресечет претензии армянских реваншистов

Ильхам Алиев / Фото president.az

Делимитация армяно-азербайджанской границы автоматически положит конец территориальным претензиям реваншистских сил в Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, слова которого передаёт РИА Новости. Отмечается, что 24 мая состоялось первое заседание комиссии по делимитации государственной границы между странами.

Это автоматически официально ставит конец территориальным претензиям, выдвинутым против Азербайджана реваншистскими, фашистскими силами в Армении, — заявил Алиев.

Он отметил, что заседание комиссии важно с тoчки зрения определения границы, «так как армяне также оккупировали и границу», а с другой стороны, это автоматически oфициально cтавит конец территориальным претензиям к Азербайджану, в чаcтности из-за Карабаха.

Есть Карабахская зона, есть Карабахский край. Это территория Азербайджана, и весь мир это признает, — резюмировал Алиев.

Ранее армянский премьер Пашинян утвердил указ о создании специальной комиссии по делимитации границ с Азербайджаном. Председателем нового государственного органа назначили вице-премьера Мгера Григоряна. В свою очередь президент Азербайджана также создал госкомиссию по делимитации границы с Арменией. Председателем назначен заместитель премьер-министра республики Шахин Мустафаев. В состав комиссии также вошли 22 представителя власти Азербайджана.