Пашинян создал комиссию по делимитации границ с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Фото primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утвердил указ о создании специальной комиссии по делимитации границ с Азербайджаном, сообщается на сайте армянского кабинета министров. Председателем нового государственного органа назначили вице-премьера Мгера Григоряна. Ранее аналогичный указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Принимая в основу статью 7 закона «О деятельности правительства», сформировать комиссию по делимитации государственной границы и безопасности границы с Азербайджаном. Утвердить состав комиссии, — говорится в документе.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, говорится в сообщении пресс-службы армянского ведомства. Стороны также обсудили налаживание экономических связей и разблокирование коммуникаций в регионе.

До этого председатель Евросоюза Шарль Мишель провел в Брюсселе встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы нормализации отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на границе.