Алиев и Пашинян договорились о разблокировке транспортного сообщения Алиев и Пашинян договорились разблокировать сообщения между Нахичеванью и основной частью Азербайджана

Встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном / Фото president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его армянский коллега Никол Пашинян договорились о разблокировке транспортного сообщения между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на границе. К такому решению они пришли в ходе трёхсторонних переговоров с участием главы Евросовета Шарлем Мишелем, передает Telegram-канал Interfax Азербайджан. Также стало известно о планах провести переговоры в трёхстороннем формате в июле-августе текущего года.

Стороны согласовали принципы, регулирующие транзит между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана, и между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки посредством инфраструктуры обеих стран, — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметил глава Еврокомиссии, Баку и Ереван сумели найти компромисс в принципах управления границами, безопасности, сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок. Работу по обеспечению этих договорённостей нормативно-правовой базой возьмут на себя вице-премьеры стран.

Мы рассмотрели весь комплекс вопросов. Подробно обсудили гуманитарные вопросы, в том числе разминирование, усилия по освобождению задержанных и выяснению судеб пропавших без вести, — отметил глава Евросовета.

Он отметил, что стороны договорились продолжить обсуждение будущего мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном, чем «в ближайшие недели» займутся делегации, возглавляемые министрами иностранных дел стран.

Четвертая встреча политиков пройдёт в июле-августе 2022 года. Планируется, что она состоится в формате Алиев-Пашинян-Мишель.

Ранее стало известно, что в Брюсселе Алиев провел встречу с Мишелем тет-а-тет. Стороны обсудили вопросы нормализации отношений Баку и Еревана. Азербайджанский лидер выразил надежду на то, что процесс подготовки мирного договора с Арменией будет носить ускоренный характер. Алиев указал на необходимость соблюдения Арменией трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года.