Пашинян и Алиев в Брюсселе обсудили делимитацию границы Пашинян, Алиев и Мишель договорились о начале работы комиссии по делимитации границы

Ильхам Алиев, Шарль Мишель и Никол Пашинян / Фото president.az

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель провели трёхстороннюю встречу в Брюсселе. На ней политики договорились, что начнёт работу комиссия по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

В результате обсуждений достигнута договорённость о дальнейшем процессе работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, о начале работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности границ, — цитирует агентство сообщение Еревана.

Ранее стало известно, что в Брюсселе Ильхам Алиев провел встречу с Шарлем Мишелем. Стороны обсудили вопросы нормализации отношений Баку и Еревана. Азербайджанский лидер выразил надежду на то, что процесс подготовки мирного договора с Арменией будет носить ускоренный характер.

Встреча политиков проходила в формате тет-а-тет. Алиев указал на необходимость соблюдения Арменией трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года.