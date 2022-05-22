Алиев и Мишель обсудили вопросы нормализации отношений Баку и Еревана Алиев на встрече с Мишелем выразил надежду на ускорение процесса подготовки мирного соглашения с Арменией

Ильхам Алиев, Шарль Мишель / Фото president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с председателем Евросоюза Шарлем Мишелем в Брюсселе. Стороны обсудили вопросы нормализации отношений Баку и Еревана. Азербайджанский лидер выразил надежду на то, что процесс подготовки мирного договора с Арменией будет носить ускоренный характер, передает «Интерфакс-Азербайджан» в Telegram-канале.

Встреча политиков проходила в формате тет-а-тет. Алиев указал на необходимость соблюдения Арменией трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года. Он также сообщил, что Азербайджан определил составы рабочей группы для начала переговоров по мирному соглашению, а также национальной комиссии по делимитации границы.

Алиев подтвердил готовность начать переговоры с Арменией по мирному договору и делимитации границы, он отметил, что состав нацкомиссий для этого был сформирован в конце апреля, как и было оговорено на встрече 6 апреля в формате Алиев — Пашинян — Мишель, — говорится в сообщении.

По словам президента Азербайджана, Баку представил пять принципов для нормализации отношений с Арменией и подписания мирного соглашения. Он также указал на важность решения минной проблемы на освобожденных территориях и выяснения судеб около четырех тысяч человек, считающихся пропавшими без вести в ходе первой карабахской войны.

Мишель, со своей стороны, подтвердил приверженность ЕС поддержке процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.

22 мая глава Евросовета также провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили ситуацию вокруг Карабаха, гуманитарные вопросы и их решение, а также сотрудничество Армения — ЕС, сообщила пресс-служба армянского кабмина.

Ранее замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что переговоры по процессу делимитации между Азербайджаном и Арменией проведут на основе пяти пунктов, предложенных Баку. По его словам, после встречи Алиева и Пашиняна в Брюсселе Ереван согласился начать подготовку к мирному соглашению и делимитации. Стороны уже согласовали состав соответствующей комиссии.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.