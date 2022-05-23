В Евросовете заявили, что Азербайджан и Армения продолжат переговоры о мире Глава Евросовета Мишель: Азербайджан и Армения продолжат переговоры о мире

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Азербайджан и Армения продолжат переговоры по будущему мирному договору в ближайшие недели. Контакты продолжатся на уровне глав МИД, отметил он по итогам трёхсторонней встречи в Брюсселе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.

Лидеры договорились продолжить переговоры по будущему мирному договору, который будет регулировать отношения Армении и Азербайджана... Делегации во главе с министрами иностранных дел продолжат процесс в предстоящие недели, — подчеркнул глава Евросовета.

Мишель добавил, что для продвижения экономического развития населения Азербайджана и Армении продолжит работу специальная совместная рабочая группа. По словам главы Евросовета, встречи лидеров в подобном формате будут продолжены.