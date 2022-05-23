Лавров и Мирзоян обсудили Карабах и армяно-азербайджанские отношения

Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, говорится в сообщении пресс-службы армянского ведомства. Стороны также обсудили налаживание экономических связей и разблокирование коммуникаций в регионе.

Главы МИД Армении и России обсудили процесс реализации трехсторонних заявлений (по Карабаху, от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021-го. — NEWS.ru). Стороны обсудили вопросы формирования комиссии по делимитации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном, разблокирования региональных транспортных коммуникаций, — говорится в сообщении.

Армянский МИД подтвердил приверженность республики установлению мира и стабильности, а также урегулированию отношений с Азербайджаном. Кроме того, стороны затронули вопросы двусторонней повестки и шаги по укреплению союзнических отношений между двумя странами.

Ранее председатель Евросоюза Шарль Мишель провел в Брюсселе встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы нормализации отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.