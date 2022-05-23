Президент Азербайджана создал госкомиссию по делимитации границы с Арменией Алиев создал государственную комиссию по делимитации границы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев / Фото president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал госкомиссию по делимитации границы с Арменией, написали на официальном сайте главы государства. Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра республики Шахин Мустафаев. В ее состав также вошли 22 представителя азербайджанских властей.

Учредить Государственную комиссию по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.<...> Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, — сказано в президентском письме.

Также глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, говорится в сообщении пресс-службы армянского ведомства. Кроме того, стороны обсудили налаживание экономических связей и разблокирование коммуникаций в регионе.

Армянский МИД подтвердил приверженность республики установлению мира и стабильности, а также урегулированию отношений с Азербайджаном. Кроме того, стороны затронули вопросы двусторонней повестки и шаги по укреплению союзнических отношений между двумя странами.

Ранее председатель Евросоюза Шарль Мишель провел в Брюсселе встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы нормализации отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на границе.