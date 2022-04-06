В Брюсселе стартовала двусторонняя встреча Алиева и Мишеля

В Брюсселе стартовала двусторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщают азербайджанские СМИ. Ранее стало известно о начале трехсторонней встречи Пашиняна и Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Также планируется встреча Пашиняна и Алиева тет-а-тет.

Ранее в ЕС состоялись переговоры помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Стороны обсуждали вопросы подготовки к предстоящей встрече президента Европейского совета Шарля Мишеля с лидерами Азербайджана и Армении, а также темы, связанные с перспективами заключения мирного соглашения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.