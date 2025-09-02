В Киеве заметили дрон средь бела дня Летающий над центром Киева дрон попал на видео

Беспилотник летает над центром Киева средь бела дня, информирует «Страна.ua». Полет дрона попал на видео. Стоит отметить, что на ролике не слышно характерных для подобных ситуаций звуков стрельбы.

Судя по видео, никто не пытается сбить аппарат с земли. Местные власти не давали комментариев по этому поводу. При этом жители, судя по реакции на видео, были шокированы появлением дрона в центре столицы Украины.

Ранее сразу несколько поездов отстали от расписания из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области. В «Украинских железных дорогах» сообщили, что задержка составляла от двух часов.

В конце августа глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о вызове российского посла в Брюсселе после повреждения здания диппредставительства Евросоюза в столице Украины. Урон дипломатической миссии зафиксировали после ночных взрывов.

21 августа в Киеве прогремели мощные взрывы в условиях действия режима воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщил гражданам об активизации систем ПВО в столице.