МИД Украины выразил недовольство резолюцией саммита ШОС

МИД Украины выразил удивление из-за того, что в итоговом заявлении стран Шанхайской организации сотрудничества не было упоминания конфликта на территории республики, передает The New York Times. Однако, как заметили в Киеве, участники саммита осудили удары Израиля и США по Ирану, а также гуманитарную катастрофу в Газе.

Как пишет издание, украинское внешнеполитическое ведомство назвало «удивительным» тот факт, что в итоговом коммюнике саммита не говорится об украинском кризисе и военных действиях на Донбассе. При этом главы государств ШОС утвердили Тяньцзиньскую декларацию, где закреплено неприятие односторонних санкций, подтверждена установка на невмешательство во внутренние дела и отказ от применения силовых методов в международных отношениях.

Ранее стало известно, что лидеры стран ШОС приняли итоговую декларацию по завершении саммита в Тяньцзине. В документе зафиксированы единые позиции участников по ключевым региональным и международным вопросам. Кроме того, обозначены приоритеты и цели дальнейшей работы организации на каждом из направлений ее деятельности.