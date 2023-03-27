В Киеве раскритиковали отчет управления ООН о свободе религии на Украине В МИД Украины посчитали отчет управления ООН о ситуации с УПЦ несбалансированным

Фото: СБУ

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал оценку Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) об обысках в зданиях Украинской православной церкви. В соцсетях Николенко назвал представленный отчет несбалансированным, так как в ООН посчитали, что проверки могут носить «дискриминационный характер».

Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а основывать свои доклады на фактах, — написал представитель украинского МИД.

Николенко заявил, что на Украине свобода вероисповедания, однако она «не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность».

За последние месяцы сотрудники украинских силовых структур провели более десятка рейдов, направленных против УПЦ, в том числе в церквях и епархиях по всей стране. Нескольким священнослужителям предъявлены обвинения в госизмене и подрывной деятельности. Так, украинский суд приговорил одного из священников УПЦ к 12 годам заключения, его признали виновным в передаче информации России о позициях ВСУ в Лисичанске и в районе Северодонецка.