СБУ проводит обыски в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области СБУ проводит обыски в Свято-Покровском кафедральном соборе в Борисполе

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и добровольцами проводит обыски в Свято-Покровском кафедральном соборе Украинской православной церкви в Борисполе в Киевской области, сообщило региональное ГУ СБУ в соцсетях. Разыскные мероприятия проводятся «в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб».

Служба безопасности Украины совместно с национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных общин в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине осуществляют контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на территории Свято-Покровского кафедрального собора в городе Борисполе в Киевской области, — говорится в сообщении.

Ранее СБУ провела обыски в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре, где изъяла книги, в которых высказывалась пророссийская позиция. По данным СБУ, в материалах отрицалось право Украины на независимость и содержались тексты призывов о «пробуждении матушки Руси». Перед этим аналогичные следственные мероприятия провели в Ивано-Франковской епархии УПЦ, Черновцах и Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, которые считаются аффилированными с Россией. По его словам, они должны потерять возможность влиять на украинцев.