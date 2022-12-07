Украинские власти приговорили священника УПЦ к 12 годам заключения СБУ: священника УПЦ приговорили к 12 годам заключения за сотрудничество с РФ

Фото: SBUkr/t.me

Украинский суд приговорил священника УПЦ к 12 годам заключения, сообщили в Telegram-канале представители Службы безопасности Украины. В СБУ уточнили, что мужчину признали виновным в передаче информации о позициях ВСУ в Лисичанске (ЛНР) и в районе Северодонецка. Священника задержали еще в апреле.

В первую очередь противника интересовали сведения о количестве личного состава и военной техники подразделений ВСУ. Также он сообщал о местных патриотах, которые потенциально могли сопротивляться, — говорится в заявлении СБУ.

Служба подчеркнула, что приговор был вынесен на основе собранных данных. Следствие считает, что священник сотрудничал с РФ с 2014 года. По мнению украинской стороны, его работа началась после поездки в Россию.

Ранее в официальном Telegram-канале СБУ появилась информация, согласно которой митрополит Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви обвиняется в подрывной деятельности. Его заподозрили в распространении пророссийских взглядов.

По информации СБУ, священнослужитель находился на связи с главой Российской православной церкви патриархом Кириллом и выполнял задачи по «распространению прокремлевских взглядов» в регионе.