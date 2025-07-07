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07 июля 2025 в 13:25

В Грузии госпитализировали экс-главу правительства Аджарии с ранением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе доставили в клинику с огнестрельным ранением, передает Sputnik Грузия со ссылкой на МВД страны. В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В Министерстве внутренних дел начато расследование по статье 115 Уголовного кодекса, которая подразумевает доведение до самоубийства. <...> Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь, — говорится в заявлении ведомства.

По информации правоохранительных органов, в рамках дела уже задержан один человек. Он проходит как обвиняемый по статье 238 УК Грузии, которая предусматривает ответственность за нарушение правил обращения с огнестрельным оружием. Следственные действия продолжаются, расследование ведется в интенсивном режиме.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил о готовности помиловать осужденных оппозиционных политиков за неявку на заседание парламентской комиссии при условии их участия в предстоящих 4 октября местных выборах. Он пообещал незамедлительно подписать акты о помиловании для тех, кто подтвердит свое намерение баллотироваться.

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