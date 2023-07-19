В Германии назвали цель удара ВСУ по Крымскому мосту Der Spiegel: ВСУ атаковали Крымский мост из-за провалов в контрнаступлении

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту с целью отвлечь внимание от неудач в ходе контрнаступления, говорится в статье, опубликованной немецким изданием Der Spiegel. По мнению авторов, украинские войска решили сменить тактику, поскольку не могут захватить позиции российской армии лобовыми ударами.

Атака укладывается в смену стратегии украинской стороны, которая в последнее время стала очевидна: долгожданное контрнаступление Киева идет уже добрых шесть недель, — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал атаку на Крымский мост промахом для ВСУ. По его мнению, целью удара были опоры моста, которые в результате не получили никаких повреждений. Эксперт предположил, что рассчитать траекторию направленного взрыва оказалось сложной задачей для ВСУ.

Военный обозреватель Виктор Баранец, в свою очередь, предложил нанести ответный удар по мостам в Киеве. Он подчеркнул, что если Россия проглотит украинскую «горькую пилюлю», это может спровоцировать волнения в обществе.

Взрывы на Крымском мосту прогремели ночью 17 июля. В результате атаки надводных дронов погибли два человека — семейная пара, проживающая в Белгородской области. Их 14-летняя дочь выжила, она находится в больнице.