«В Киеве восемь мостов»: военный эксперт предложил ответ за теракт в Крыму Военный эксперт Баранец предложил ударить по мостам в Киеве в ответ на теракт в Крыму

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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После предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, которая произошла в октябре прошлого года, с российской стороны последовали массированные ответные удары по украинским военным объектам, отметил в беседе с «Радио 1» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Он высказал предположение, что после нынешнего теракта, произошедшего в ночь на 17 июля, ответ также будет жестким, причем цели можно выбирать аналогичные.

По мнению аналитика, если Россия проглотит украинскую «горькую пилюлю», это может спровоцировать волнения в обществе.

У меня есть надежда, что ответ будет. Но у меня другой вопрос: почему мы не бьем мосты? По-моему, только в Киеве восемь мостов. <...> Народ начинает говорить: «Политической воли нет, кавардак какой-то, а не специальная операция». Пришло время, чтобы за нашим словом последовало дело, иначе народ будет смеяться над этими красными линиями, которые оказались фиговым листком, — высказал мнение Баранец.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит на подрыв Крымского моста. По его словам, Минобороны уже готовит соответствующие предложения.

Между тем, Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли 18 июля групповой удар высокоточным оружием по объектам ВСУ, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы. В ведомстве также заявили, что в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива объемом около 70 тысяч тонн, из которых осуществлялось обеспечение техники ВСУ горючим.