Военэксперт назвал неудачей для ВСУ подрыв Крымского моста Военэксперт Леонков: атака по Крымскому мосту стала промахом для ВСУ, так как целью были опоры

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что атака по Крымскому мосту ночью 17 июля обернулась промахом для ВСУ. Он считает, что целью удара были опоры моста, которые в результате не получили никаких повреждений.

После первого теракта на Крымском мосту спецслужбы Украины не смогли взрывом фуры повредить опоры моста, — только пролет. Поэтому сейчас был расчет на другое — чтобы непосредственно подорвать опоры моста. Это очень сложная операция. В результате теракт не удался так, как планировался. Но взрывчатка была достаточно мощная, так что повредили не сами опоры, а перемычку, которая держала пролеты моста, и один из пролетов тоже. Получается, это был промах. Опоры моста устояли, — заявил Леонков.

Эксперт обратил внимание на то, во время атаки по мосту взрыв ушел в сторону. Леонков предположил, что рассчитать траекторию направленного взрыва оказалось сложной задачей для ВСУ.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец предложил России зеркально ответить на атаку по Крымскому мосту, нанеся удары по таким же целям на территории Украины. Он отметил, что в одном только Киеве, насколько ему известно, есть восемь мостов.