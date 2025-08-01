В Европе подорожал газ на фоне подготовки к зиме ТАСС: цена газа в Европе в июле оказалась почти на 12% выше, чем годом ранее

Средняя июльская цена газа в Европе снизилась на 7% по сравнению с показателями июня — примерно до $410 (33 тысячи рублей) за тысячу кубометров, сообщает ТАСС. При этом в годовом выражении стоимость топлива выросла почти на 12%.

Отмечается, что цена на газ в европейских хабах начала расти еще осенью прошлого года и в начале 2025-го составила $464 (37,2 тысячи рублей) за тысячу кубометров. В целом текущим летом котировки оказались на 13% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года на фоне стремления Европы заполнить свои хранилища к зиме.

Ранее стало известно, что Словакия намерена нарастить импорт российского газа, воспользовавшись исключениями из санкций ЕС. По данным источников, государственная компания SPP планирует к 2026 году полностью перевести своих потребителей на российский газ.

Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит пользоваться российскими нефтью и газом, несмотря на категоричную позицию руководства Евросоюза по данному вопросу. Он подчеркнул, что санкции приведут к катастрофическому росту коммунальных тарифов для венгерских семей.