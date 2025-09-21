«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 09:38

Синоптик пообещал возвращение летней жары, но всего на день

Синоптик Тишковец: в Москву 22 сентября вернется рекордное июльское тепло

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понедельник в Москве начнется с рекордного июльского тепла, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, есть вероятность повтора или даже превышения рекорда тепла для 22 сентября, который держится с 2018 года. В тот день в столице было +26,1 градуса.

Предстоящая неделя в Москве стартует с солнечной, сухой и по-июльски теплой погоды. Ближайшая ночь будет по-летнему теплой, не ниже +12–15, а в дневные часы воздух разогреется до +24–27, — подчеркнул синоптик.

Такую погоду он назвал аномальной и уточнил, что температура воздуха будет превышать климатическую норму сразу на 10 градусов. Однако на этом с метеорологическим летом и его реинкарнацией — бабьим летом — можно попрощаться до следующего года, резюмировал Тишковец.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическая осень наступит в Москве 24 сентября. По ее словам, температура воздуха днем в среду не превысит 15 градусов тепла, а в утренние часы ожидается от +8 до +13 градусов.

погода
синоптики
Москва
жара
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Величковский потребовал миллионы у Лады Дэнс и «Джема»
Более 40 рейсов отказались принимать в одном аэропорту из-за кибератаки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ
«Чудесные здания»: участница «Интервидения» рассказала об эмоциях от Москвы
«Подошли вплотную»: в ДНР заявили об успехах ВС России у Красноармейска
Мощный пожар в Алтайском крае вынудил МЧС эвакуировать сотни человек
Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 сентября
Зумеры устроили массовые беспорядки в одной стране
«Люди устали от мужиков в платьях»: Мизулина объяснила суть «Интервидения»
Армия России блокировала в Харьковской области сразу два подразделения ВСУ
Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября
«Они мертвы»: обвиняемая в отравлении коллег кладовщица написала письмо
Российский регион за сутки атаковали 85 БПЛА
Актер «Улиц разбитых фонарей» признался в многолетней борьбе с зависимостью
В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане
Магнитные бури сегодня, 21 сентября: что завтра, головные боли, апатия
Дженнифер Энистон узнала настоящее имя Риз Уизерспун после 25 лет дружбы
Удары по Украине сегодня, 21 сентября: подробности, список пораженных целей
Гладков сообщил «тяжелые новости» из Шебекино после прилета БПЛА
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября
Регионы

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.