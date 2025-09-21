Синоптик пообещал возвращение летней жары, но всего на день

Понедельник в Москве начнется с рекордного июльского тепла, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, есть вероятность повтора или даже превышения рекорда тепла для 22 сентября, который держится с 2018 года. В тот день в столице было +26,1 градуса.

Предстоящая неделя в Москве стартует с солнечной, сухой и по-июльски теплой погоды. Ближайшая ночь будет по-летнему теплой, не ниже +12–15, а в дневные часы воздух разогреется до +24–27, — подчеркнул синоптик.

Такую погоду он назвал аномальной и уточнил, что температура воздуха будет превышать климатическую норму сразу на 10 градусов. Однако на этом с метеорологическим летом и его реинкарнацией — бабьим летом — можно попрощаться до следующего года, резюмировал Тишковец.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическая осень наступит в Москве 24 сентября. По ее словам, температура воздуха днем в среду не превысит 15 градусов тепла, а в утренние часы ожидается от +8 до +13 градусов.