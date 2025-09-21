Международный музыкальный конкурс «Интервидение» призван составить конкуренцию «декадентскому» Евровидению, заявили журналисты французского телеканала France24. Они высоко оценили мероприятие, состоявшееся на площадке «Live Арена» в Москве.

Высокий интерес к событию сотрудники иностранного СМИ объяснили тем, что каждая страна-участница исполнила композицию на своем государственном языке. По словам журналистов, это отличает «Интервидение» от Евровидения, где преобладает английский язык. Также сотрудники канала обратили внимание и на другое отличие — на «Интервидении» победителя определяло только международное жюри.

Ранее занявший первое место на «Интервидении» вьетнамец Дык Фук признался, что шокирован результатом. Он назвал конкурс «грандиозным событием». Певец рассказал, что планирует отправить часть выигрыша на благотворительность в России.

До этого американские аналитики выразили мнение, что идея «Интервидения» в противовес Евровидению заключается в защите многополярного мира и традиционных ценностей. Эксперты отметили, что Москва стремится расширить круг участников мероприятия, поскольку на Западе сейчас все чаще запрещают российскую культуру под мнимыми предлогами.